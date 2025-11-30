Muere Tom Stoppard, dramaturgo y guionista de ‘Shakespeare in Love’

El mundo del teatro despide a Tom Stoppard, uno de los dramaturgos más ingeniosos e influyentes de las últimas décadas, conocido por su agudeza, su humor lúdico y por el guion que le valió un Premio Oscar por Shakespeare in Love (1998).

Stoppard falleció a los 88 años en su casa de Dorset, en el suroeste de Inglaterra, de acuerdo con un comunicado emitido por United Agents.

Stoppard fue aclamado repetidamente como el mejor dramaturgo británico de su generación, un creador que expandió los límites de la narrativa teatral con estructuras complejas, diálogos mordaces y un estilo que combinaba filosofía, absurdo y humanidad.

Entre los primeros en reaccionar estuvo Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones y colaborador del escritor, quien lo describió como “un gigante del teatro inglés, muy intelectual y muy divertido”.

El músico recordó su ingenio deslumbrante y su amor tanto por la música clásica como por la popular, algo que impregnó buena parte de su obra. “Un amigo y compañero... siempre lo extrañaré”, afirmó.