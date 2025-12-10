Muere Tomomichi Nishimura, la voz de Ohnoki en Naruto

Hasta ahora no se han revelado públicamente los detalles sobre la causa exacta de su fallecimiento; la ceremonia se llevó a cabo de forma privada, según lo informado por su representación.

Su muerte ocurrió el pasado 29 de noviembre, mientras recibía tratamiento médico. Su agencia, Arts Vision, anunció la noticia oficialmente este 8 de diciembre.

La comunidad del anime y los videojuegos está de luto tras confirmarse la muerte de Tomomichi Nishimura, uno de los actores de voz más reconocidos de Japón, tenía 79 años.

Tomomichi Nishimura comenzó su trayectoria como actor de voz en la década de los 70. Desde 1975, participó como seiyū en cientos de producciones, tanto en anime, series, películas como en videojuegos, señala elimparcial.com

Entre sus papeles más emblemáticos destacan.

-Ōnoki: El Tercer Tsuchikage en Naruto: Shippūden y continuado en Boruto: Naruto Next Generations. Su voz transmitía sabiduría, autoridad y la carga de un pasado arduo.

-El narrador de Yu Yu Hakusho, serie clásica del anime.

-Mitsuyoshi Anzai en Slam Dunk, personaje querido del anime de baloncesto.

Pero además de anime, su voz fue memorable en videojuegos: fue la voz de Akuma (Gōki) y M. Bison (Vega en Japón) en múltiples entregas de Street Fighter, franquicia emblemática en el mundo del gaming.

Su versatilidad le permitió adaptarse a personajes tan variados como sabios ancianos, narradores, villanos o maestros, lo que hizo su voz reconocible e influyente para varias generaciones.

Tras el anuncio de su muerte, colegas, fans y profesionales del doblaje expresaron su dolor y gratitud en redes sociales. Varios actores con los que trabajó en series como Yu Yu Hakusho o Slam Dunk compartieron mensajes de respeto, destacando su profesionalismo, amistad y legado.

En foros y comunidades dedicadas al anime y los videojuegos, numerosos usuarios recordaron sus líneas, batallas vocales y escenas que marcaron su infancia o juventud. En plataformas de fans, su voz será recordada por siempre.

El legado de Tomomichi Nishimura trasciende títulos o personajes: su voz formó parte del imaginario colectivo de quienes crecieron viendo anime en los años 80, 90 y principios de los 2000, así como de quienes jugaron clásicos de videojuegos de pelea.