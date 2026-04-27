Muere trabajador durante el montaje del escenario para concierto de Shakira en Brasil

Un trabajador de 28 años falleció tras sufrir accidente mientras participaba en la instalación del escenario monumental para el próximo concierto de Shakira, en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, que será el 2 de mayo.

El incidente ocurrió cuando una estructura metálica del sistema de elevación colapsó, provocando heridas mortales al joven técnico.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del concierto Todo Mundo no Rio.

De acuerdo con el mensaje, los equipos de emergencia llegaron al lugar para brindar atención inmediata al trabajador. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

“Los equipos de primeros auxilios brindaron atención inicial en el lugar y el Departamento de Bomberos fue llamado de inmediato para trasladar al paciente. Lamentablemente, el profesional falleció en el hospital”, agregó.

“En este momento, estamos brindando todo el apoyo, contención y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima”.