Muere Val Kilmer, famoso por sus interpretaciones en ‘Batman’ y ‘Top Gun’

El actor Val Kilmer, conocido por sus papeles en Batman Forever, Top Gun y The Doors, murió en Los Ángeles a los 65 años, informó el New York Times el martes por la noche. La hija del histrión, Mercedes Kilmer, le informó al medio estadounidense que la causa fue una neumonía. Cabe recordar que Val sufrió cáncer de garganta. Nacido en Los Ángeles, Val Edward Kilmer creció en una familia distante a la actuación. Pero su interés por esta rama artística lo llevó a ser becado en la Julliard School, de Nueva York. Esta formación lo llevó a destacar primero en el teatro, al lado de otros talentos que también tuvieron impacto mundial, como Kevin Bacon y Sean Penn. Su gran oportunidad llegó en 1984 con Top Secret!, una de las relativamente pocas películas que aprovecharon su talento para la comedia. Otra, décadas después, fue Kiss Kiss Bang Bang. El mayor éxito de Kilmer, por supuesto, fue Top Gun, una película que inicialmente no quiso hacer. “Pensé que el guion era una tontería y no me gustó el belicismo de la película”, narró en el documental Val. Por el resto de su vida, dijo, “todos los pilotos me llaman Iceman en cada aeropuerto al que voy”.

Hizo cintas tan diferentes como Willow, Batman Forever, The Doors, Tombstone, The Saint y Fuego contra fuego. Una batalla contra el cáncer y la pérdida de su voz Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2014 y tuvo que someterse a quimioterapia, radioterapia y dos traqueotomías, lo que afectó gravemente su capacidad de hablar. En octubre del 2016, Michael Douglas comentó durante una entrevista que Kilmer estaba “lidiando exactamente con lo mismo que yo tenía, y las cosas no se ven bien para él”. Douglas fue diagnosticado con cáncer oral en etapa cuatro en 2010, pero se curó en 2011. Aunque Kilmer negó estas declaraciones, meses después, en 2017, aceptó la enfermedad un foro de Reddit, a través de una dinámica conocida como Ask Me Anything. “Estoy curándome del cáncer, pero mi lengua sigue hinchada, aunque se está curando”, contestó el actor. A pesar de haber sido declarado libre de la enfermedad en 2021, su salud continuó deteriorándose con los años. “Obviamente sueno mucho peor de lo que me siento. No puedo hablar sin tapar este agujero [en la garganta]”, dijo en el documental Val de 2021, donde su hijo Jack prestó su voz para narrar fragmentos de la historia de su padre. La pérdida de su voz le impidió continuar con su carrera actoral de la misma manera que antes, aunque encontró nuevas formas de expresarse a través del arte. Tras una larga ausencia de la gran pantalla, Kilmer logró reaparecer en Top Gun: Maverick (2022), donde tuvo una emotiva escena junto a Tom Cruise.

Val Kilmer en una emotiva escena de ‘Top Gun: Maverick’ (2022) interpretando a su icónico personaje Tom “Iceman” Kazanski, un condecorado almirante naval. ( )

Val Kilmer en la escena del deceso de su personaje en Top Gun: Maverick.