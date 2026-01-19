Muere Valentino Garavani, emblemático diseñador italiano, a los 93 años en Roma

Valentino Caravana, diseñador italiano y fundador de la casa Valentino, falleció este lunes 19 de enero de 2026 a los 93 años de edad, confirmaron medios internacionales, al citar un comunicado oficial de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti.

Su trabajo definió una forma de entender el lujo, la elegancia y la moda durante más de seis décadas, con una influencia que trascendió pasarelas, generaciones y fronteras.

De acuerdo con el comunicado difundido por la fundación y retomado por internacionales, Valentino Garavani falleció en su residencia en Roma, de manera pacífica y acompañado por personas cercanas, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles médicos adicionales, en línea con el carácter reservado que el diseñador mantuvo en su vida personal.

El cuerpo del diseñador estará en capilla ardiente en la Piazza Mignanelli los días 21 y 22 de enero y el servicio funerario se llevará a cabo el 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, uno de los recintos religiosos más emblemáticos de Roma, de acuerdo con elimparcial.com.

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació en Voghera, Italia, en 1932 y a temprana edad mostró interés por la moda y el cine. A los 17 años se trasladó a París para formarse profesionalmente en L’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, uno de los centros más importantes de la moda europea.

Durante su etapa de formación, trabajó y aprendió en casas de prestigio como Balenciaga, Jean Dessès y Guy Laroche, experiencias que marcaron su visión técnica y estética.

En 1960 fundó su propia casa de moda en Roma, dando inicio a una trayectoria que lo colocaría entre los diseñadores más influyentes del Siglo 20.

A lo largo de más de 60 años de carrera, Valentino Garavani desarrolló un estilo basado en líneas limpias, cortes precisos y una visión constante de elegancia. A diferencia de otros creadores, evitó seguir tendencias pasajeras y se enfocó en una estética clásica que se mantuvo vigente con el paso del tiempo.

Uno de sus mayores aportes fue la creación del llamado “Rojo Valentino”, un tono específico que se convirtió en la identidad visual de la marca. Este color fue adoptado como símbolo de la casa y es hoy uno de los elementos más reconocibles dentro de la industria de la moda.