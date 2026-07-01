Muere Victor Willis, vocalista y fundador de Village People

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Victor Willis, vocalista de Village People. Victor falleció el lunes 30 de junio de 2026’ tras una breve pero agresiva enfermedad. Solicitamos respeto a su privacidad”, se lee en la publicación de Facebook que fue acompañada por una fotografía del artista.

Victor Willis, vocalista principal de la Village People, murió a los 74 años de edad el 30 de junio luego de enfrentar una “breve pero agresiva enfermedad”, según reveló un portavoz a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, quien, a su vez, solicitó respeto a su privacidad.

El hombre oriundo de Texas, falleció un día antes de su cumpleaños número 75. Era ampliamente conocido por portar un uniforme de policía o marino durante sus presentaciones al lado de la banda de música disco. Willis era intérprete y coautor de algunos de los mayores éxitos de Village People como In The Navy o YMCA, entre otros más.

Karen Huff Willis, abogada y esposa de Victor, confirmó en redes sociales la muerte del cantante. Sin dar más detalles, pidió respeto para su familia.

Al igual que en el comunicado emitido por la banda, la también ejecutiva del mundo del espectáculo aseguró que Willis sufrió una enfermedad “breve pero agresiva”.

Village People es un grupo estadounidense de música disco formado en 1977. Se convirtieron en uno de los referentes de la era disco, conocidos por sus canciones bailables y pegadizas, sus elaborados vestuarios y una formación de personajes inspirados en arquetipos masculinos, tales como el obrero de la construcción, el policía, el vaquero, el marinero, el soldado y el motociclista.