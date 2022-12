Muere Vivienne Westwood, diseñadora e ícono de la moda, a los 81 años

Nació como Vivienne Isabel Swire en Derbyshire, Inglaterra, el 8 de abril de 1941. Su madre trabajaba como tejedora en las fábricas de algodón locales; su padre provenía de una familia de zapateros. Comenzó a hacer ropa para sí misma cuando era adolescente.

Después de un período en la Escuela de Arte Harrow, trabajó como maestra de escuela primaria y se casó con un trabajador de fábrica, Derek Westwood, en 1962.

Pero todo cambió cuando dejó a su esposo y conoció a Malcolm McLaren en 1965.

“Sentí que había tantas puertas que abrir y que él tenía la llave para todas ellas”, dijo a Newsweek en 2004.

Es imposible imaginar la Gran Bretaña de la década de 1970 sin su asociación creativa. McLaren dirigía los Sex Pistols y desde una tienda en King’s Road de Londres, Westwood ayudó a desarrollar una gramática visual para el movimiento punk.

La tienda cambió de nombre: Let It Rock; Too Young to Die; Sex; Seditionaries, pero no podías escapar de su impacto en las calles.

“Cambió la manera en que la gente se veía”, dijo Westwood a la revista Time en 2012. “Era mesiánica con el punk, viendo si se podía poner un rayo en el sistema de alguna manera”.

Su ropa variaba desde prendas bondage fetichistas hasta enormes zapatos de plataforma y camisetas con eslóganes. Seditionaries vendió una camiseta que mostraba a la reina con una nodriza sobre su labio.

En 1981, a los 40 años, lanzó su primera colección de pasarela con McLaren. La ropa de género neutro evocaba la época dorada de la piratería, salteadores de caminos, dandis y bucaneros. Westwood estudió antiguas técnicas de sastrería y las subvirtió, un enfoque que luego imitaron otros diseñadores británicos como John Galliano y Alexander McQueen.

A lo largo de la década, Westwood se inspiró eclécticamente en Keith Haring, “Blade Runner” y la Legión Extranjera Francesa.

Introdujo los mini-crini (que combinan el tutú y la crinolina victoriana), medias de color carne con modestias hojas de parra y corsetería característica que se usa como ropa exterior; ella diseñó vestidos para mujeres con senos y caderas (pregúntale a Nigella Lawson o Marion Cotillard, quienes usaron Westwood con efecto dramático). También experimentó con Harris gamuza y tartan.

La Fundación Vivienne, una empresa sin fines de lucro fundada por Westwood, sus hijos y su nieta a fines de 2022, se lanzará oficialmente el próximo año. Según sus portavoces, “honrará, protegerá y continuará el legado de la vida, el diseño y el activismo de Vivienne”.