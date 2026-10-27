Muere Walter Koening, actor de la serie ‘Star Trek’, tenía 90 años de edad

El comunicado también destacó su cercanía con el público y su disposición para convivir con los seguidores de la franquicia durante convenciones y encuentros a lo largo de los años.

“Hoy lamentamos la partida de Walter Koenig, cuyo talento, calidez e interpretaciones inolvidables dejaron una huella duradera en generaciones de fans de todo el mundo”, señalaron sus representantes.

De acuerdo con el mensaje, el intérprete falleció en su casa de North Hollywood la noche del sábado, por causas atribuidas a la edad avanzada, acompañado por su hija y su sobrina.

Walter Koenig, actor reconocido por interpretar a Pavel Chekov en la serie original de Star Trek , murió a los 90 años en Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por la revista Variety, que citó un comunicado de sus representantes.

Koenig se incorporó a Star Trek como Chekov, un joven oficial de navegación de origen ruso que apareció en la segunda temporada de la serie original. Su personaje fue creado, en parte, para atraer a una audiencia adolescente; su peinado incluso recordaba al de Davy Jones, integrante de The Monkees.

El actor llevó al personaje a siete películas de la saga y tuvo una participación especialmente importante en Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), considerada por muchos seguidores una de las mejores entregas cinematográficas de la franquicia.

Además, escribió el episodio The Infinite Vulcan de la serie animada de Star Trek y volvió a interpretar a Chekov en la película televisiva Star Trek: Renegades (2015).

Su carrera también quedó ligada a otra producción de ciencia ficción: Babylon 5, donde interpretó a Alfred Bester, un agente psíquico antagonista que apareció en 12 episodios entre 1994 y 1998.

Walter Marvin Koenig nació en Chicago y estudió psicología en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), antes de dedicarse profesionalmente a la actuación.

Debutó en televisión en 1962 y, tras el final de la serie original de Star Trek en 1969, continuó trabajando en producciones como Columbo, The Alfred Hitchcock Hour y Almost Perfect.

También participó en películas independientes, prestó su voz a Chekov en videojuegos y desarrolló una carrera como dramaturgo, director teatral y escritor. Entre sus trabajos figuran las memorias Chekov’s Enterprise y Warped Factors, además de la novela de fantasía satírica Buck Alice and the Actor-Robot.

En 2026 recibió un reconocimiento como mejor actor en los Independent Shorts Awards por su participación en el cortometraje Mr. Fleischmann, una de sus actuaciones más recientes.

En el ámbito personal, Koenig fue padre de la actriz y escritora Danielle Koenig y del actor Andrew Koenig, quien murió en 2010. También mantuvo una amistad cercana con George Takei, su compañero de reparto en Star Trek, y fue padrino de boda del actor cuando se casó con Brad Altman en 2008.

Con su muerte, la franquicia pierde a uno de los intérpretes que contribuyeron a dar forma a la serie original y a mantener vivo su vínculo con varias generaciones de seguidores.