Muere Willie Colón, legendario cantante de salsa, a los 75 años

Willie Colón, compositor e intérprete de clásicos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’, falleció este sábado a los 75 años, tras presentar problemas de salud.

El intérprete de ‘Oh, qué será’ había generado preocupación en los últimos días, ya que el salsero Rubén Blades le había enviado sus mejores deseos tras conocer que el emblemático trombonista había sido internado en una clínica.

La noticia sobre su deceso fue dada a conocer por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales del artista. En el mensaje, sus seres queridos compartieron palabras de despedida y reconocimiento a su legado.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo.”