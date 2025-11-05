$!Muestra Alejandra Guzmán la radiografía de su columna tras delicada cirugía

Alejandra Guzmán fue sometida a una delicada operación de columna vertebral el 7 de octubre de 2025. De acuerdo con información de Infobae, la radiografía que la artista compartió en su cuenta oficial de Instagram muestra la posible colocación de piezas de titanio o una prótesis, elementos visibles en la imagen difundida. La intérprete de Reina de corazones acompañó la publicación con un breve mensaje que llamó la atención de sus seguidores: “Abrazo biomecánico”.

La periodista Pati Chapoy dio a conocer la información a comienzos de octubre en el programa Ventaneando. Según detalló, Guzmán fue intervenida quirúrgicamente para “poner todo en su lugar”, en referencia al procedimiento de su columna vertebral. Chapoy también informó que, pese a tratarse de una operación delicada, la cantante “salió perfectamente bien” y que en ese momento se encontraba en proceso de recuperación. Aunque ni la familia ni el equipo de trabajo de la artista han emitido comunicados oficiales sobre su estado de salud, la propia Alejandra Guzmán ha compartido señales de mejoría a través de sus redes sociales. A mediados de octubre, reapareció públicamente para agradecer el apoyo de sus seguidores y expresar optimismo sobre su evolución.