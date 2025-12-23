Muestra Andrés Romo sus creaciones en el ‘Fashion Show Da Milan’, en Escuinapa

ESCUINAPA. ¡Lo logramos! Señaló un emocionado Andrés Romo al cerrar la presentación de sus colecciones de moda, en su tierra. El desfile con causa “Fashion Show Da Milan a Escuinapa’ mostró las creaciones que por 10 años el diseñador ha mostrado desde la capital de la moda Milán.

Con un video se mostró a un pequeño Andrés nacido en una pequeña ciudad del sur de Sinaloa, que logro llegar hasta el lugar más importante de moda.

‘Logramos presentar nuestro primer desfile en Escuinapa, Da Milan a Escuinapa’, un pedacito de lo que he hecho aquí en mi Escuinapa, hicimos historia para siempre, gracias, arriba Escuinapa”, dijo.

El diseñador recorrió la pasarela que previamente hicieron 24 modelos, jóvenes escuinapenses y sinaloenses, destacando su hermana Rosita Romo y su sobrina Mariana Romo.

La tambora sonó para cerrar el desfile, para después entonar el escuinapense y hacer del evento una fiesta para la historia.

La presidenta del Club de Leones “Escuinapa la Perla” Silvia Fabiola Barrón Crespo agradeció al diseñador formar parte de este evento con causa.

“Está es una noche que sin duda quedará en la memoria de todos nosotros, a nombre del Club quiero expresar un profundo agradecimiento al talentoso diseñador Andres Romo, orgullo escuinapense, ejemplo de disciplina y sensibilidad artística”, dijo.

“Está pasarela, saben que implica sacrificios, pero el diseñador viene hasta su tierra a presentar su obra con el único propósito de brindar a su gente una velada inolvidable, lo que habla de la grandeza de su corazón”.