Muestra Ángela Aguilar la decoración navideña de su casa

A través de sus redes sociales, la cantante mostró algunos detalles que reflejan su gusto por las tradiciones y el espíritu de la Navidad. Ángela Aguilar compartió con sus seguidores algunos detalles de la decoración navideña de su casa, dejando ver el ambiente cálido y festivo con el que recibe esta época del año.

Ángela Aguilar dio a sus seguidores un vistazo de la decoración navideña de su casa y el ambiente festivo con el que recibe la temporada decembrina.

La cantante mostró en Instagram Stories un rincón adornado con luces cálidas, varios árboles decorados y elementos tradicionales acompañados por melodía navideña como fondo musical, detalla quien.com

Ángela optó por una elegante decoración en la que predomina el color rojo en armonioso contraste con su sala blanca. Para hacer más acogedor el espacio, añadió cojines con motivos navideños y un peluche en forma de muñeco de nieve.

Esta celebración tiene un significado especial para la intérprete, ya que se trata de la segunda Navidad que vive como esposa de Christian Nodal, una etapa que ambos han disfrutado con discreción, pero sin dejar de compartir algunos momentos con sus fans.

Ángela Aguilar compartió su decoración navideña después del cierre de su gira Libre corazón en Las Vegas, el pasado 13 de diciembre.

Antes de concluir su gira de conciertos, la cantante concedió una entrevista a Los Angeles Times en la que habló abiertamente sobre su matrimonio con Christian Nodal y la forma en que ha enfrentado los comentarios negativos desde que comenzaron su relación.

“Sí, obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante creo que es una cosa que ni siquiera puedes poner en duda”, aseguró.

A casi un año y medio de haberse casado, Ángela también habló sobre la solidez de su relación con el cantante sonorense. “Todo muy bien. Nadie pensó que lo haríamos. Ahora falta cumplir dos. Y los que vengan, si Dios quiere”, agregó, para finalmente recalcar: “El punto es que el amor gane y que siga ganando... nosotros estamos bien y mi familia está bien, más que nada”, puntualizó la cantante.