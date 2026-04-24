Muestra Armando Murillo su evolución musical con su nuevo disco titulado ‘Fénix’

Fénix, es el nuevo disco que el cantante Armando Murillo lanzó este 24 de abril, y con el que da muestra de su evolución musical, una propuesta que fusiona el Pop, Electro Pop y Balada Pop, con el que el artista destaca temas como la resiliencia, evolución, esperanza, fuerza y empoderamiento. Vía telefónica desde Uruapan, Michoacán, el cantante destacó su emoción por el lanzamiento de este nuevo EP, el cual fue escrito al 100 por ciento por él, y con el que vuelve a la escena musical, tras dos años de no hacer música. ”Fénix da muestra de toda mi evolución musical a lo largo ya de muchos años de trayectoria dentro de la música, y ya está disponible en todas las plataformas digitales, bajo el sello discográfico de Alternativa Representa” dijo.

Detalló que este EP está dedicado a todas aquellas personas que están volviendo a empezar, a aquellos que no fueron destruidos en su totalidad tras pasar por situaciones o momentos críticos, ya sea por las circunstancias, personas, relaciones o más y que aún así, continúan creyendo en la justicia divina. ”Para mí no importa de qué manera te hayas equivocado, no importa lo que hayas hecho, ni cuantas veces hayas vuelto a tropezar. Mientras tengamos vida, siempre se podrá volver a empezar, eso será lo verdaderamente importante, y no darte por vencido”, señaló. Agregó que el nombre de Fénix para su disco, lo eligió como principal protagonista, sobre todo por el significado que este tiene, ser una criatura mitológica que simboliza la inmortalidad, el renacimiento y la resiliencia.

Con este disco, dijo, está apostando a que su público escuche la música, y no tanto lo que ven. “En este disco yo no soy el protagonista, lo que verdaderamente importa es lo que el público puede escuchar aquí, un proyecto compuesto de siete temas, cada uno muy especial y del que se desprende como primer sencillo el que da nombre a este disco, sobre todo por ser una tema lleno de poder y misterio, que habla de una persona que se destruye, para volverse a reconstruir”. Fénix inicia con el tema titulado Intro, una pieza electro pop, que comienza empoderando a todos aquellos que desean escuchar, y volver a empezar, luego sigue con Mira como vuelo hoy, una respuesta a todos aquellos seres que intentan herir a los demás, invitando a vibrar alto.

Armando es oriundo de Uruapan Michoacán.

También incluye la pieza llamada Rockstar, una canción llena de ego y mucho brillo, dijo, una melodía tranquila, pero coqueta, dedicada al amor y a las personalidades con el signo zodiacal de ‘Leo’. Luego llega Cupido, una pieza que narra una historia de amor por accidente, coqueta, pero también alegre, con toques electros y tintes de los 70 y 80. Golpe, también escrita por Armando, hace un llamado a regresar a uno mismo, una canción necesaria en la vida de aquellos que salieron al mundo a probar una vida incierta; para culminar el esta la pieza Mañana será mejor, una disculpa hecha melodía y un recordatorio de saber quién eres en realidad, y entender que todo mañana será mejor, a pesar de que el camino haya sido difícil o haber permitido ser destruido por otros sentimentalmente. “Todos los temas de Fénix fueron escritas, dirigidas y producidas por mí, las voces fueron grabadas por Pablo Pum, de Pum Producciones, creando un EP 100 por ciento uruapense, grabado, editado y masterizado y producido en Michoacán, un álbum respaldado también por productores ejecutivos como Roberto Craterón, y la fotografía de Mario Quintero”, detalló. Armando subrayó que para este disco se enfocó en cuidar mucho las letras de sus canciones, su estética, buscando con ello proponer algo bueno a su público, así como un sonido de gran calidad, que haga sentir a quien lo escucha totalmente poderoso, coqueto, valiente y feliz.

Entre sus proyectos, se encuentra el deseo de grabar dentro del Regional Mexicano.