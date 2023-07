Cabe recordar que cuando Nodal comenzó su carrera como artista no tenía tatuajes y con el paso del tiempo comenzó a dibujarse no solo el rostro, sino también las manos y otras partes del cuerpo.

“No hay tiempo pa perder con lo que no tenga alma”, fue el mensaje que el intérprete de éxitos como Botella tras botella y Cazzualidades , este último dedicado a su pareja Cazzu, quien está esperando su bebé.

“Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran”, expresó. “Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita. ¿Me entiendes?””, dijo en ese momento en una entrevista en el programa de televisión Lo sé todo en Colombia.

El cantante tendría que pagar entre 1000 y 4 mil por sesión, según reportó la periodista Tanya Charry en el programa de televisión El gordo y la flaca.