Muestra Edén Muñoz la gastronomía sinaloense a Alejandro Sanz

“Insisto que no era el plan, no hubo ni un ensayo previo, cuando hicimos el sound check, él me dijo, ‘macho’, me dijo, porque así es como de repente se refieren ya a los españoles. Me dice ‘macho, montate’. Y le digo, ‘yo creo que no, profe’, le digo, ‘disfruta todo el show mejor’, aparte yo tenía el plan de ir con mi señora, ya tenemos los boletos enfrente y todo. Y bueno, hicimos el sound check y lo dimos como por no hecho, y ya al final cuando ya él me presentó, pues digo, tampoco no hay que hacerle pues, a un amigo no hay que desairarlo en ese sentido”.

“Y creo que fue un momento lindo también para todos, porque tanto ni yo me lo esperaba como ni el público tampoco y también creo que para él fue, digo, yo también soy artista y de repente es muy raro que alguien te dé su momento prime de su canción prime. Digo, pudiera haber sido amiga mía, pudiera haber sido cualquier otra canción, pero no, Corazón Partido, porque es como que el himno, entonces, pero bueno, es Alejandro Sanz y no hay mucho que hacer referente a eso”, dijo contento.

Comentó que a raíz de una colaboración que tienen juntos nació la amistad de hoy entre ellos. Dicha colaboración, comentó, saldrá a finales de este año.

“Tenemos una colaboración juntos, fue justo por ahí es donde nació la amistad, de hecho no tenemos mucho con la amistad, yo creo que poquito más del año, pero hemos convivido mucho y hemos compartido mucha música y nuestra colaboración creo que para finales de este año si Dios quiere estará saliendo, es un gran tema, le escribimos juntos y nada, son las cosas lindas que la música te da”, dijo.

Pese a que el cantante se presentó en el Carnaval del 2023, con la coronación del Rey de la Alegría Víctor Orozco, espera regresar pronto a escenarios mazatlecos y deleitar a su público.

“Tengo muchas ganas de regresar, la verdad es que no hay ningún plan tampoco, pero me encantaría. Digo, ya estuvimos en el Carnaval, hace cómo 3 años, si no me equivoco. Hay un eco todavía de la gente que dice, ‘¿Cuándo, cuándo otra vez?’. La verdad es que no hay nada planeado, digo, hay que recordar que el Carnaval tiene un calendario y bueno, y es como tal, pero ojalá y pronto primeramente Dios”, dijo.

De momento comentó que arrancará gira desde los Estados Unidos hasta Colombia, además de presentarse en Vive Latino el próximo domingo.