Muestra Netflix un vistazo de la segunda temporada de la serie ‘One Piece’

Sin embargo, dado que esta temporada adaptará un arco más extenso del manga (aproximadamente 120 capítulos), es posible que cuente con 10 o más episodios para cubrir la Saga de Arabasta de manera adecuada.

En cuanto al número de capítulos, no hay una confirmación oficial, pero se espera que la temporada dos tenga al menos ocho episodios, similar a la primera temporada.

Netflix ha confirmado que la segunda temporada de One Piece se estrenará en 2026, aunque no se ha especificado una fecha exacta. Inicialmente, se especuló con un posible lanzamiento antes de Navidad de 2025, pero la plataforma retrasó la fecha debido al extenso trabajo de posproducción.

Aunque los fans deberán esperar hasta 2026 para disfrutar de los nuevos episodios, la confirmación de una tercer temporada y el entusiasmo del elenco y equipo de producción aseguran que la espera valdrá la pena, señala milenio.com

La segunda temporada de One Piece se centrará en la Saga de Arabasta, uno de los arcos más icónicos del manga. Luffy y los Sombreros de Paja zarparán hacia la Grand Line, un tramo de mar repleto de peligros y maravillas.

En esta aventura, se enfrentarán a adversarios más feroces y misiones más arriesgadas, incluyendo una poderosa organización criminal conocida como Baroque Works.

Además, conocerán a una princesa que busca salvar su reino, lo que llevará a la tripulación a visitar lugares como Loguetown, Montaña Invertida, Whisky Peak, Jardín Pequeño y la Isla de Drum.

Esta temporada introducirá personajes clave como Tony Tony Chopper, el médico de la tripulación, y otros como Nico Robin, Smoker y Crocodile, que enriquecerán la trama con nuevos conflictos y alianzas.

La narrativa promete mantener la esencia de acción, humor y camaradería que caracteriza a One Piece, adaptando los episodios 97 al 217 del manga original.