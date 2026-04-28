Muestra Sergio Mayer interés por producir algún espectáculo junto a Emiliano Aguilar

El origen de este encuentro fue completamente espontáneo. Según explicó Mayer, todo comenzó cuando Emiliano lo etiquetó en una publicación de Instagram. En el video, ambos aparecen bailando al ritmo de una canción, lo que rápidamente se convirtió en un reto viral.

Ante la creciente ola de especulaciones, Mayer decidió romper el silencio. Lo que parecía el inicio de una sociedad artística no es más que una conexión genuina basada en el respeto y la admiración por el talento independiente.

En los últimos días, una publicación en redes sociales encendió los rumores dentro del mundo del espectáculo. El diputado y productor Sergio Mayer apareció bailando junto a Emiliano Aguilar, nieto de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y los usuarios comenzaron a preguntarse si existía una relación laboral entre ambos.

El diputado calificó esta colaboración como “orgánica”, es decir, no planeada ni pactada con fines promocionales. Fue el propio Emiliano quien tomó la iniciativa, y Mayer aceptó participar con entusiasmo sin esperar el impacto mediático que tendría.

Ante la pregunta que muchos se hicieron en redes sociales, según Mayer fue contundente: “Yo no manejo carreras, yo no soy mánager”. Con esta frase, el productor dejó claro que no tiene interés en representar a Emiliano ni a ningún otro artista.

Actualmente, Mayer se desempeña como diputado en San Lázaro, además de continuar con sus proyectos como empresario y productor. Aunque no cerró por completo la posibilidad de producir algún espectáculo con Emiliano en el futuro, recalcó que la gestión de carreras artísticas no es parte de su trabajo.

A pesar de no querer manejar su carrera, Mayer sí expresó una profunda admiración por el estilo y la forma de trabajar del joven cantante.

Destacó dos aspectos clave, en primer lugar su independencia, ya que Emiliano realiza sus propios videos, produce su música y construye su camino sin depender de grandes empresas o representantes externos. Para Mayer, ese esfuerzo solitario es digno de reconocimiento y merece éxito

Es segundo punto es su autenticidad. El diputado describió la propuesta artística de Emiliano como “muy real”, algo que logró captar su atención tanto en lo personal como en lo profesional.

Uno de los puntos más delicados que Mayer decidió abordar fue el posible conflicto con otros miembros de la familia Aguilar, en especial con Ángela Aguilar. Ante los rumores, el productor fue claro: su apoyo a Emiliano no implica una postura en contra de Ángela.