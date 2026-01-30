Muestra Will Smith su admiración por las pirámides e historia, en su visita a Egipto

El actor internacional Will Smith compartió un video de su visita a las pirámides de Egipto en Instagram, mostrando su admiración por la belleza y grandeza de este lugar.
“Regla número 83 para estrellas de cine: cuando estás frente a las pirámides, debes tomar una foto con un ángulo de 360 grados”, escribió Smith en una de sus fotos.
Visitó las pirámides de Giza para explorar uno de los mayores hitos de la civilización humana. Fue recibido por el Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades, Muhammad Ismail Khalid.
Durante la reunión, Will Smith mostró un gran interés en los detalles históricos y arqueológicos y prometió al Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades volver a Egipto nuevamente en la primavera con su familia para visitar el país.
También lo acompañó Ashraf Mohieldin, Director General de Antigüedades de Giza, en un recorrido por la Gran Pirámide de Keops, donde visitó las cámaras internas y todos sus pasajes, tomando fotos conmemorativas, expresando su profunda admiración por la magnificencia y la singularidad de la civilización egipcia, que ha dejado una marca imborrable en el registro de las civilizaciones humanas.
La semana pasada, Will Smith apareció en un video cantando y bailando la canción Maksarat de la estrella egipcia Ahmed Saad, un gesto que recibió amplia admiración e interacción significativa de sus seguidores de todo el mundo. El video obtuvo miles de comentarios y likes en poco tiempo.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)
Una publicación compartida por Will Smith (@willsmith)