Muestra Will Smith su admiración por las pirámides e historia, en su visita a Egipto

El actor internacional Will Smith compartió un video de su visita a las pirámides de Egipto en Instagram, mostrando su admiración por la belleza y grandeza de este lugar.

“Regla número 83 para estrellas de cine: cuando estás frente a las pirámides, debes tomar una foto con un ángulo de 360 grados”, escribió Smith en una de sus fotos.

Visitó las pirámides de Giza para explorar uno de los mayores hitos de la civilización humana. Fue recibido por el Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades, Muhammad Ismail Khalid.