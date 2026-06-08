Muestran desacuerdos Chuy Lizárraga y El Coyote por conciertos en Estados Unidos

Los videos difundidos en redes sociales rápidamente se viralizaron y generaron un intenso debate entre los seguidores de ambos intérpretes, quienes buscan conocer qué ocurrirá con una de las giras más exitosas del regional mexicano en los últimos años.

La controversia surgió durante una serie de presentaciones en Estados Unidos, donde la ausencia de “El Coyote” provocó molestia entre algunos asistentes y derivó en una serie de acusaciones públicas entre los artistas y miembros de sus equipos de trabajo.

Lo que parecía una de las alianzas más exitosas del regional mexicano atraviesa uno de sus momentos más complicados. Chuy Lizárraga y José Ángel Ledezma, “El Coyote”, protagonizaron un intercambio de declaraciones que ha encendido las redes sociales y puesto en duda la continuidad del popular Tour Capibaras.

La polémica comenzó cuando Chuy Lizárraga decidió abordar públicamente la ausencia de “El Coyote” durante una presentación del Tour Capibaras en territorio estadounidense, señala elimparcial.com

Desde el escenario, el cantante explicó que el problema no era directamente con su compañero de gira, sino con el representante del artista.

“Es con su representante, yo a mi compadre lo quiero un chingo, pero su representante es el que hizo esta mmda. La gente no se merece esto, Julio (Preciado) me vino a hacer el paro y no se merece esto. Tengo una semana peleando con representantes porque querían cancelar todo”, expresó Lizárraga frente al público.

Las declaraciones fueron recibidas con sorpresa por los asistentes y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Ante la imposibilidad de que “El Coyote” estuviera físicamente presente en los conciertos programados en Estados Unidos, Julio Preciado participó en algunas fechas para cubrir parte del espectáculo. Sin embargo, la situación también provocó incomodidad entre los involucrados.

Durante el mismo evento, Chuy Lizárraga lanzó nuevas críticas por la manera en que se desarrolló la presentación de su compañero, quien apareció de forma remota.

“Hay que salir como hombres a darle el pecho y no andar haciendo mmdas desde allá. Yo tengo un chingo de tiempo buscándome la vida como puedo. La verdad no se vale, discúlpenme voy a seguir”, comentó.

Julio Preciado también manifestó su inconformidad por la situación y rechazó cualquier versión que sugiriera que intentaba ocupar el lugar de “El Coyote” dentro de la gira.

“De todo corazón yo lo hice por ti y porque mi compadre Coyote anunció que yo le iba a hacer el favor. Yo no vine a quitarle el favor a nadie, él lo aceptó”, señaló.

El cantante también responsabilizó a Jesús Tirado, representante relacionado con la organización de las presentaciones. Horas después de que los videos se viralizaran, El Coyote decidió romper el silencio y responder públicamente a las declaraciones de sus compañeros.

El intérprete de música regional mexicana aseguró sentirse decepcionado por la forma en que se desarrolló la situación y consideró que el manejo público del conflicto no fue el adecuado.

“No es de amigos”, afirmó al referirse a las declaraciones realizadas desde el escenario. Además, dejó abierta la posibilidad de que la gira continúe sin su participación.