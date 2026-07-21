Muestran Tom Holland y Zendaya su amor a México en la premiere de ‘Spider-Man: Un nuevo día’

Una verdadera horda de seguidores se dio cita la noche del lunes en el fan meeting organizado con motivo del estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, evento al que asistieron sus protagonistas, Zendaya y Tom Holland, junto con el director Destin Daniel Cretton.

Al grito de “¡Zendaya, hermana, ya eres mexicana!” y “¡Tom, hermano, ya eres mexicano!”, los fans capitalinos abarrotaron el Parque Aztlán para ver de cerca a dos de los actores más famosos, queridos e influyentes de Hollywood.

“¿Qué onda a todos? Muchas gracias por venir. Es realmente muy especial para nosotros. Han traído un nivel de energía inigualable. Gracias por su amor, por su cálida bienvenida, gracias por amar nuestras películas y gracias por ser grandiosas personas”, dijo Holland al tomar el micrófono.