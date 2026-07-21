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Muestran Tom Holland y Zendaya su amor a México en la premiere de ‘Spider-Man: Un nuevo día’

Tom Holland, Zendaya y el director Destin Daniel Cretton causan una gran euforia entre los fans, para disfrutar de la premiere de la película en México
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
21/07/2026 08:32
21/07/2026 08:32

Una verdadera horda de seguidores se dio cita la noche del lunes en el fan meeting organizado con motivo del estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, evento al que asistieron sus protagonistas, Zendaya y Tom Holland, junto con el director Destin Daniel Cretton.

Al grito de “¡Zendaya, hermana, ya eres mexicana!” y “¡Tom, hermano, ya eres mexicano!”, los fans capitalinos abarrotaron el Parque Aztlán para ver de cerca a dos de los actores más famosos, queridos e influyentes de Hollywood.

“¿Qué onda a todos? Muchas gracias por venir. Es realmente muy especial para nosotros. Han traído un nivel de energía inigualable. Gracias por su amor, por su cálida bienvenida, gracias por amar nuestras películas y gracias por ser grandiosas personas”, dijo Holland al tomar el micrófono.

Durante la alfombra azul, los intérpretes de Peter Parker y MJ convivieron con algunos representantes de la prensa. Fue ahí donde el también protagonista de La Odisea pareció confirmar lo que desde hace semanas ha sido objeto de especulación: que ya contrajo matrimonio con Zendaya, señala vanguardia.com

$!Zendaya lució radiante durante la premiere en México.
Zendaya lució radiante durante la premiere en México.

A pregunta expresa de una reportera mexicana, quien le cuestionó qué haría si su esposa, Zendaya, lo olvidara en la vida real, como ocurre con Peter Parker en la historia, Holland respondió entre sonrisas: “Nunca se olvidaría de mí”.

Por su parte, la estrella de Euphoria volvió a acaparar las miradas, como suele ocurrir en cada premiere. La actriz lució un entallado vestido negro de Ashi Studio, perteneciente a la colección 2026, acompañado de un peinado elegante y un maquillaje natural que resaltó sus facciones.

Durante su recorrido por la alfombra azul, un fan le gritó: “¡Cásate conmigo, Zendaya!”, a lo que la actriz respondió entre risas: “Muy tarde”, en aparente alusión a los rumores sobre su matrimonio con Holland.

$!México formo parte del tour de Spider-Man: Un Nuevo Día.
México formo parte del tour de Spider-Man: Un Nuevo Día.

’Spider-Man: Un Nuevo Día’ llegará a los cines de México el próximo 29 de julio. La película ampliará la historia del héroe arácnido en su saga individual y, según diversas especulaciones, también servirá como conexión con los acontecimientos de Avengers: Doomsday.

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