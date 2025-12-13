Mujer se hace viral por su gran parecido con la cantante Jenni Rivera

El fenómeno generó polémica, reacciones masivas y un nuevo capítulo en las teorías que rodean la muerte de la cantante. La imagen comenzó a circular este 12 de diciembre de 2025, mostrando a una mujer anónima asomada a la ventanilla de una farmacia o módulo del IMSS en Matehuala, San Luis Potosí.

Una simple foto tomada en una ventanilla del IMSS en Matehuala, San Luis Potosí, terminó convirtiéndose en una de las imágenes más virales del mes, luego de que miles de usuarios aseguraran que la mujer retratada tenía un parecido impactante con la celebridad fallecida Jenni Rivera.

El parecido físico detonó un efecto dominó en plataformas como Facebook, X y TikTok, donde la foto acumuló miles de compartidos en pocas horas y se posicionó entre los temas más comentados del día, señala elimparcial.com

Para buena parte del público, el parecido evocó una mezcla de nostalgia, emoción y duda. La conversación se intensificó porque el contenido se publicó apenas unos días después del aniversario luctuoso de la cantante, un momento en el que su figura suele ocupar espacio en medios y redes.

El parecido de la mujer potosina fue el combustible perfecto para reactivar las teorías populares que surgieron desde 2012, año en que Jenni Rivera murió en un accidente aéreo en Nuevo León.

“Se ve igualita... ¿no será ella viviendo en perfil bajo?”,“Ese look no lo hace cualquiera; parece la Diva de la Banda.” La viralidad también coincidió con un momento sensible: días antes, Lupillo Rivera compartió imágenes inéditas relacionadas con la tragedia, lo que reavivó la conversación alrededor de la artista.

Sin embargo, no existe evidencia alguna de que la mujer fotografiada tenga relación con Jenni Rivera. Como ha ocurrido en años anteriores, la familia respondió con mensajes aclarando que se trata únicamente de un parecido sorprendente.

Las reacciones en redes muestran un fenómeno emocional que combina nostalgia, humor y curiosidad. Los usuarios se han dividido en tres grandes grupos, los nostálgicos, que interpretan la foto como un recordatorio del impacto que Jenni tuvo en vida, los escépticos, que señalan que la imagen podría ser de mala calidad, coincidencia o incluso un caso de alteración digital, y la humorística, que ha creado memes como “Jenni resucitó pa’ cobrar receta médica” o “La Mariposa de Barrio también hace fila en el IMSS”.

Hasta el momento, no existe una identificación confirmada de la mujer retratada. Usuarios locales señalan que podría tratarse de una habitante común de Matehuala que acudió al IMSS sin imaginar que sería fotografiada.

En paralelo, surgió el nombre de una creadora de contenido: @gracietequilera1969, una tiktoker que imita a Jenni Rivera y que ha ganado seguidores por su parecido físico.