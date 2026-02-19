Multan a ‘El Jerry’ en Chihuahua con 250 mil pesos por cantar apología al delito

Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular la información de que las autoridades habían impuesto una sanción por supuesta apología de delitos en sus letras. Ante esto, el propio municipio aclaró que la multa se derivó de una interpretación de las normas locales que regulan la música en espacios públicos.

El pasado 14 de febrero de 2026, en la Arena Corner de Chihuahua capital, “El Jerry” se presentó ante un público local para conmemorar el Día del Amor y la Amistad. Su repertorio incluyó varias canciones principalmente ligadas al desamor, el romance y la vida cotidiana, géneros que no suelen asociarse con contenidos controversiales.

El municipio de Chihuahua aplicó una multa de 250 mil pesos al creador de contenido conocido como “El Jerry” por presunta apología del delito, a pesar de que su música se caracteriza principalmente por temas de desamor y entretenimiento.

Las autoridades municipales de Chihuahua cuentan con un Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos, así como con lineamientos específicos derivados de reformas aprobadas para desincentivar la difusión de contenidos que puedan “hacer apología del delito o glorificar conductas ilícitas”.

Este tipo de reglamentos han sido reforzados en años recientes en varios estados de México, incluyendo Chihuahua, con el fin de prohibir la difusión de música que se considere como incitación a la violencia o a actividades delictivas. En otras localidades incluso se han establecido sanciones elevadas para artistas que interpreten este tipo de canciones, detalló elimparcial.com

En el caso de Chihuahua, la actualización de multas para este tipo de infracciones puede alcanzar montos superiores a los 700 mil pesos, según los cambios recientes al reglamento que entraron en vigor a principios de 2026.

Las autoridades municipales señalaron que la multa de 250 mil pesos fue impuesta en función del contenido interpretado durante la presentación de “El Jerry” en un concierto público. Según la regulación local, cualquier música que se considere “apología del delito” o que pueda “glorificar conductas contrarias a la convivencia pacífica” puede ser sancionada.

No obstante, el repertorio del influencer no se encuadra tradicionalmente en géneros como los narcocorridos ni en letras explícitamente relacionadas con el crimen organizado, como suele establecerse en otros casos similares.

La información difundida indica que su música habitualmente aborda temáticas de desamor, experiencias personales y dinámicas de la vida cotidiana, lo cual ha sorprendido a usuarios de redes sociales y seguidores que cuestionan el criterio de la multa.

El Subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva, desmintió algunas versiones que circularon en redes sobre la naturaleza del castigo y el contexto de la multa. Oliva aseguró que no se trató de una sanción directamente vinculada a narcocorridos, sino a una interpretación de las normas vigente sobre contenido musical en espacios públicos.

El funcionario municipal expresó que esa multa no corresponde a las sanciones que impone la Subdirección de Gobernación por interpretar canciones que hacen apología del delito, violencia contra la mujer, ya que estas van desde los 762 mil 515 pesos a 1 millón 407 mil 720 pesos, destacando que la sanción aplicada a “El Jerry” fue distinta y que todo el evento, en general, se llevó a cabo con normalidad.

Esta aclaración oficial pone en contexto que no existe un criterio único para multar a artistas públicos, sino que depende de la interpretación de las normas vigentes en cada caso.

No es la primera vez que artistas enfrentan sanciones por contenido musical en esta entidad. Por ejemplo, el cantante Tito Double P fue sancionado en Chihuahua con una multa de más de 900 mil pesos por interpretar numerosas canciones consideradas como narcocorridos durante un concierto en 2025, debido a que ignoró las disposiciones y tocó temas con apología del delito.

Hasta el momento no se ha informado si “El Jerry” o su equipo de representación han impugnado la multa o si se presentarán recursos legales ante las autoridades correspondientes para esclarecer el caso. Tampoco hay declaraciones directas del creador de contenido respecto a esta sanción.

Lo cierto es que la sanción de 250 mil pesos en Chihuahua ha despertado interés mediático y está en el centro del debate sobre la aplicación de reglamentos locales a contenidos musicales, incluso cuando estos no pertenecen a géneros tradicionalmente sujetos a regulaciones por apología del delito.