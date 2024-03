Se le olvidó que ahí no van esas canciones 😅🎶 pic.twitter.com/fkjSwVJOpo

“Espérenme tantito (...) Somos borrachos pero no irrespetuosos. Entonces, y de verdad lo decimos, con mucho respeto: no nos acordamos que aquí no podemos cantar corridos. Se nos olvidó. Pedimos públicamente y ante todos ustedes una disculpota”, manifestó Álvarez ante el público que chihuahuense que se dio cita al concierto.

El dueto que continúa con su gira Prófugos del Anexo se encuentra recorriendo gran parte del territorio nacional con gran éxito, por lo que la presentación en Chihuahua no fue la excepción, solo que al parecer los cantantes de regional mexicano, olvidaron la ley vigente que prohíbe la interpretación de corridos y todo tipo de tema musical que haga apología a la violencia, el crimen organizado o misoginia.

Pese a que se disculparon finalmente el Alcalde de Chihuahua anunció una multa de más de un millón de pesos para Julión Álvarez y Alfredo Olivas por cantar corridos en su presentación, venta de alcohol a menores en su concierto y excederse en el horario permitido para el evento.

No solo fueron las críticas, también ambos cantantes se llevaron una fuerte multa por parte del gobierno por incumplir la ley al interpretar canciones que hacen apología del delito y violencia contra la mujer, además de otras irregularidades que se detectaron durante el evento.