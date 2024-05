El funcionario destacó que durante la presentación de este grupo en el palenque de la Feria de Santa Rita 2024, el pasado 4 de mayo, interpretaron cuando menos siete canciones con contenido violento, aspecto que no le gustó al Gobierno de Chihuahua.

Fuentes Rascón mencionó que hasta el momento no ha sido aplicada la multa, “hasta en tanto no comparezca el representante legal”. En el marco de esta feria local, también se presentó la Banda MS, pero según el secretario, no se advirtió que hubiera interpretado alguna canción que violentara el reglamento.

Mientras tanto, en las páginas oficiales de Fuerza Regida no se hace alusión a esta multa, pero sí muestra fotografías del evento.