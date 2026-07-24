Músicos de Mazatlán despiden a Darcy Zataráin con emotivo homenaje póstumo

En un ambiente de respeto, música y recuerdos, familiares, amigos y decenas de músicos mazatlecos se reunieron la tarde de este viernes en la Funeraria San Fernando para rendir un homenaje póstumo a Darcy Zataráin.

La convocatoria fue realizada a través de la página oficial del cantante Roberto Júnior, quien invitó a quienes compartieron escenarios y amistad con Zataráin a despedirlo con un emotivo encuentro en la funeraria ubicada en la colonia Benito Juárez.

Durante el homenaje, los asistentes dedicaron un minuto de aplausos en memoria del músico, como muestra del cariño y reconocimiento a su trayectoria.

El equipo de Roberto Júnior, así como representantes del cantante Luis Ángel “El Flaco”, expresaron sus condolencias a la familia de Darcy Zataráin, acompañándolos en este difícil momento.

La música también estuvo presente durante la despedida. Entre las interpretaciones destacó La ley de la vida, tema popularizado por Luis Ángel “El Flaco”, que acompañó uno de los momentos más emotivos de la tarde.

Con instrumentos de banda en mano, músicos de distintas agrupaciones se unieron para ofrecer un último tributo a Zataráin, recordándolo no solo por su talento, sino también por la amistad que cultivó con quienes compartieron su pasión por la música.

Para saber

Darcy Zataráin falleció el 23 de julio luego de resultar gravemente herido durante un ataque armado registrado la madrugada de ese día en la colonia Valles del Ejido, en Mazatlán. De acuerdo con los primeros reportes, el músico y productor se encontraba conviviendo con otras personas cuando hombres armados abrieron fuego.

Aunque fue trasladado con vida a un hospital para recibir atención médica, perdió la vida horas después a consecuencia de las lesiones. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.