Kourtney Kardashian dio a luz a su cuarto hijo, el primero con el baterista de Blink-182, Travis Barker.

De acuerdo con TMZ, la pareja dio la bienvenida a su bebé en Los Ángeles, California, pues desde el jueves fue vista Kylie Jenner, la hermana menor de la empresaria en el hospital Cedars-Sinai en compañía de su pareja, el actor Timothée Chalamet.

Hasta el momento la pareja no ha publicado algo sobre su bebé en sus redes sociales, la última foto que tienen juntos fue el pasado 30 de octubre, cuando se disfrazaron como Beetlejuice y Lydia Deetz para Halloween, ambos se caracterizaron como en la boda de los personajes que fueron interpretados por Michael Keaton y Winona Ryder en 1998.

El podcast “One Life One Chance” , reveló que su hijo se llamará Ricky y con su llegada la familia se hace más grande, pues ya son padres de seis hijos, pues Kourtney tiene a Reign Aston de 8 años, Mason Dash de 13 y su hija Penelope Scotland de 11 años, mientras que Travis tiene a su hijo London de 20 años, su hija Alabama de 17 y su hijastra Aitana De La Hoya.

Cabe recordar que en el embarazo de Kourtney hubo algunas complicaciones, pues semanas antes de dar a luz, la empresaria tuvo una emergencia médica y se sometió a una cirugía fetal urgente y en su cuenta de Instagram compartió una foto con su mano enlazada con la de su esposo sobre el difícil momento que acababan de vivir, además de que agradeció a los doctores por haberle salvado la vida a su bebé, también a su marido y a su mamá por haberla cuidado y ayudado en el proceso.

Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de apresurarme a realizar una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a comprender esa sensación de miedo. Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi barriga y a salvo fue la verdadera bendición”