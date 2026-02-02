‘Nadie es ilegal en tierra robada’: protesta Billie Eilish contra ICE en los Grammy

Al recibir el Grammy a Mejor Canción del Año por Wildflower, Billie Eilish criticó abiertamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) con un mensaje contundente: “Nadie es ilegal en tierra robada... que se jo... ICE: es lo único que quiero decir”.

La cantante añadió que atraviesa un momento complejo para saber cómo actuar frente a la situación actual, pero aseguró sentirse esperanzada.

“Estoy muy honrada de estar aquí con todos ustedes. No siento que deba decir nada más que esto: nadie es ilegal en tierras robadas. Sí, es realmente difícil saber qué decir y qué hacer ahora mismo. Me siento realmente esperanzada en esta sala y siento que tenemos que seguir luchando, hablando y protestando. Nuestras voces realmente importan, la gente importa... que se jo... ICE”.

Antes, Eilish pasó por la alfombra roja con un pin con la frase “Fuera ICE”, mostrando su postura contra la agencia migratoria y sus operativos, que han estado en el centro de la polémica por acciones consideradas agresivas, señala milenio.com.

Sus palabras llegan en un momento de tensión política en Estados Unidos, por los operativos migratorios impulsados por la administración del presidente Donald Trump, y por la muerte de dos manifestantes en Mineápolis tras disparos de agentes federales, hechos que han detonado protestas y cuestionamientos al uso de la fuerza.

Billie Eilish y su hermano y colaborador Finneas O’Connell derrotaron a Bunny y Kendrick Lamar en la categoría de Canción del Año en los Premios Grammy.