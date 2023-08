Luego comentó que había escuchado rumores en torno a su nuevo corte de cabello.

“Estoy recibiendo muchas llamadas y mensajes relacionados con mi nuevo look. Solo les puedo decir que esto no tiene nada que ver con unirme al ejército. Solo tengo una cosa clara y es que no me enlistaré pronto, el aviso se dará cuando se tenga que dar”.

Aseguró que el corte rapado se debe solamente al sofocante calor que se vive actualmente en Corea del Sur debido al verano, es por esto que tomó la decisión de cortárselo, pues estaba poniendo muy caliente.