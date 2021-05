“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”.

La británica reconocida a nivel mundial por su trabajo en las pasarelas externó su emoción por la llegada de esta nueva integrante en su familia.

Fue en 2018 cuando la modelo fue relacionada con la adopción de un niño, tras ser captada con un recién nacido en brazos en un orfanato de Lagos; sin embargo, su equipo de trabajo desmintió en esa ocasión que Naomi hubiera adoptado.