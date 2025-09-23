Napoleón y La Sonora Dinamita preparan colaboración

La Sonora Dinamita de Lucho Argaín convirtió la cumbia en una fuerza global rompió fronteras culturales y generacionales y promete uno de los capítulos más épicos de su historia, al lanzar una colaboración de ensueño junto a Napoleón.

El medley une dos de sus temas más emblemáticos, Ella se llamaba Martha y Lo que un día fue no será, con el ritmo inconfundible de La Sonora Dinamita de Lucho Argaín.

La canción mezclará el romanticismo de Napoleón enlazado con la energía explosiva de la cumbia original que nunca pasa de moda.

Fue en su 50 aniversario, donde invitaron a voces que marcaron época: la India Meliyara, la primera voz femenina que grabó éxitos como Mi cucú, El viejo del sombrerón y Las velas encendidas; o Vilma Díaz, recordada por Escándalo, Ya para qué y El desamor, de acuerdo con milenio.com.

Más tarde, en su 60 aniversario, la agrupación volvió a sorprender al colaborar con Carlos Sarabia (El Recodo), Casimiro (Su Banda El Mexicano), Fais, Flor Amargo, Alex Serhan, Iskander, Karenka, Aleida Núñez, Raquel Bigorra y Tren a Marte, entre muchos otros. Cada uno aportó su estilo a un sonido que, lejos de detenerse, sigue evolucionando.

Ese espíritu de innovación continúa hoy con el proyecto Cumbia Machín, que suma nombres de distintos géneros como Erik Rubín, Benny Ibarra, Lupillo Rivera, María León, Ely Guerra, Kalimba, Ernesto D’Alessio, Rubén Albarrán, Edwin Luna y Yahir. Todos ellos han encontrado en La Sonora Dinamita el espacio perfecto para fusionar su talento con un género que nunca deja de reinventarse.

El poder de la agrupación no se limita a México o Latinoamérica. La Sonora Dinamita ha conquistado escenarios europeos con llenos totales. Dos veces en el Electric Brixton de Londres, Reino Unido, y hasta seis veces en La Palmeraie de París, Francia. Cada presentación es prueba de que la música rompe barreras, cruza fronteras y conecta continentes con un mismo ritmo: la cumbia.

En el alma de estas giras y producciones siempre ha estado el toque de Charlie Álvarez, la voz insignia de la agrupación. No solo ha sido el encargado de llevar adelante las giras y coordinar colaboraciones con artistas y empresarios, sino que además ha conquistado al público con su carisma y entrega. Su interpretación vibrante lo ha convertido en un nuevo sello de esta era, recordándole al mundo que este legado no solo se honra: se expande.