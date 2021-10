$!Natalia Jiménez estrena ‘México de mi corazón II’, un nuevo homenaje a México

Natalia contó que aprendió a vivir como mexicana desde hace muchos años, “Ya me siento más mexicana que otra cosa. Voy a España y me siento un bicho raro. La verdad es que México es mi casa y este disco es otro homenaje, con mucho respeto y cariño, para todo mi público mexicano” comenta.

Además compartió que cuando habló con Benito Santos para este proyecto le dijo que quería rescatar toda esa elegancia mexicana de los años 50, de las películas de esa época, destacando ese porte y esa distinción, ya que siente que el regional tiene todo para verse así.

El famoso diseñador mexicano le hizo 11 hermosos vestidos, de los cuales usó seis para las grabaciones de los videos.

Finalizó comentando “Por muchos años he interpretado pop, baladas, urbano, creo que lo he cantado todo, pero la verdad es que en el escenario no me puedo sentir más cómoda que cantando con mariachi, ¡es lo máximo!”.