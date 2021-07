Natalia Lafourcade brillará en Cannes

Natalia Lafourcade hará su debut actoral en la 74 edición del Festival de Cine de Cannes y la carta de presentación será este martes, con la premier de la película inaugural, Annette, del francés Leos Carax, que compite por la Palma de Oro.

“La verdad, yo no esperaba actuar en ese momento de mi vida. Estaba en medio de muchas cosas y con mucho trabajo”, comparte Lafourcade.

La invitación para colaborar en la historia, estelarizada por Adam Driver y Marion Cotillard, vino de Piano, compañía que encabeza el mexicano Julio Chavezmontes, del equipo de coproducción.

“Me sentí muy emocionada al saber que me invitaban a audicionar para una participación en la película. Más sabiendo que era una película de Leos Carax (ganador de dos premios del público joven en Cannes). Y pensé que podría audicionar y esperar a que el universo moviera sus hilos. Unos días después, recibí una llamada y me pedían hacer un viaje corto a Alemania para poder hacer mi participación. Mi audición funcionó para lo que ellos necesitaban. Y todo sucedió”, relata la intérprete.

La cantautora de 37 años tuvo que hacer algunos cambios importantes en su agenda.

“Justo me preparaba para dar el concierto de ‘Un Canto por México’ en el Auditorio Nacional el 4 de noviembre de 2019 y tuve que hacer un paréntesis para viajar y poder actuar en la película”.

“Annette” es un drama musical en el que Driver (quien alcanzó fama mundial con su interpretación de Kylo Ren en la saga de Star Wars) da vida a un atrevido standupero que, con su esposa, una soprano famosa (Cotillard), entra en una extraña dinámica vivencial por el don de su pequeña hija (llamada Annette).

Además de actuar, interpreta una canción en inglés.

“La experiencia fue hermosa. Desde la audición, hasta llegar al set y poder estar cerca de tan increíble equipo de trabajo. Ver todas las pequeñas piezas que tienen que engranar para que una película pueda llegar a su fin. Fue un reto cantar en inglés y entender la dinámica. Pero, simplemente, me dejé dirigir”, señala la doble ganadora del Grammy.

Fue con el actor de la cinta “Los Muertos No Mueren” y el director de “Los Amantes del Puente Nuevo” con quienes Natalia trianguló creativamente su incursión fílmica.

“Fue hermoso estar cerca y conectar con la energía de Adam Driver y Leos Carax, quien desde un principio me dijo: ‘Sólo disfruta y pasala bien’. Así que eso fue lo que hice. Disfrutar cada segundo y pasarla lo mejor posible”.

Por último, Natalia lamentablemente no podrá estar presente en la gala del certamen cinematográfico más prestigioso del planeta.

“Aunque quisiera, no me es posible, pues me encuentro preparando la grabación de mi siguiente disco y hoy en día viajar no es tan sencillo como antes, pero a la distancia seguiré los detalles”, culminó.