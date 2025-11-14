Natalia Lafourcade se convierte en la latina con más Premios Latin Grammy de la historia

Natalia Lafourcade se convirtió en la artista latina con más Latin Grammys en la historia al ganar, superando a Shakira.

La cantautora mexicana tiene 21 Latin Grammys, siendo la mujer con más galardones de los premios. También cuenta con cuatro Premios Grammy (estadounidenses), siendo la mujer latina más premiada en esta categoría también.

En la más reciente entrega de los Latin Grammys 2025, Lafourcade logró tres de los nueve premios a los que estaba nominada por su aclamado álbum ‘Cancionera’.

Ganó en la categoría de Mejor Álbum Cantautor, Mejor Canción Cantautor y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.