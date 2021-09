Natalia Téllez revela que tendrá una niña y algunos nombres posibles que le pondrá

Natalia Téllez sorprendió recientemente con la noticia de que estaba embarazada, sin embargo, no había dado muchos detalles al respecto hasta ahora. La actriz eligió el programa Netas Divinas para hablar sobre su experiencia durante el embarazo y, además, sorprendió al revelar el sexo de su bebé.

“Dicen que criticaba a las mujeres por querer tener bebés, yo lo que pienso es que hay que tener derecho a decidir y que lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar. Era una decisión que no podía tomar a la ligera”, destacó.

Natalia contó que ella tuvo que pensar seriamente si estaba lista para ser madre, ya que al no contar en su vida con un ejemplo materno, llegó a pensar que sería incapaz de guiar adecuadamente a un hijo.

“Era tener un bebé cuando yo la pérdida más grande ha sido no tener una mamá. Entonces yo siempre decía, no soy lo suficientemente adulta, ¿cómo voy a traer a alguien al mundo si yo no puedo ser el soporte que sé que son las mamás?”, llegó a cuestionarse.