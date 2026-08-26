Natalie Portman se convierte en madre por tercera vez

De acuerdo con los reportes publicados en Francia, Natalie Portman habría dado a luz el martes 25 de agosto de 2026. El nacimiento ocurrió en Francia, país donde la actriz ha pasado buena parte de los últimos años y donde actualmente reside parte del tiempo.

El bebé fue un niño, según el reporte retomado por MagicMaman a partir de información de la revista francesa Voici. De confirmarse, se trataría del primer hijo de Portman junto a Tanguy Destable, músico y productor francés conocido profesionalmente como Tepr.

La familia de Natalie Portman ha crecido nuevamente. La actriz, de 45 años, recibió a su tercer hijo este 25 de agosto, de acuerdo con información publicada este miércoles por medios franceses.

Hasta el momento, Portman no ha anunciado públicamente el nacimiento en sus redes sociales ni se ha difundido una fotografía del recién nacido, destaca elimparcial.com

La noticia llegó apenas unas semanas después de que la actriz compartiera una imagen de su embarazo en redes sociales. El 29 de julio, Portman publicó una fotografía en la que mostró su avanzado embarazo y escribió que estaba contando los días para conocer a su bebé.

Los primeros reportes sobre el nacimiento señalan que el bebé sería un niño. Este pequeño se convertiría en el tercer hijo de Natalie Portman y en el primero de su relación con Tanguy Destable.

Por ahora, no se ha dado a conocer el nombre del bebé, y tampoco se han revelado fotografías del pequeño. La actriz ha sido particularmente cuidadosa con la privacidad de sus hijos, por lo que se espera que mantenga bajo perfil respecto a los primeros días de su nuevo integrante.

El padre del bebé es Tanguy Destable, productor y músico francés conocido por su nombre artístico Tepr. Portman y Destable comenzaron a ser vinculados sentimentalmente en 2025 y desde entonces han mantenido su relación lejos de la exposición constante de Hollywood.

La pareja confirmó que esperaba a su primer hijo en común en abril de 2026. En una entrevista exclusiva con Harper’s Bazaar, Portman habló de la emoción que ambos sentían por convertirse nuevamente en padres.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, dijo entonces la actriz, quien también describió el embarazo como un privilegio y un milagro.

Con este nacimiento, Natalie Portman sería madre de tres hijos.

La actriz ya es mamá de Aleph y Amalia, de 15 y 9 años, respectivamente, quienes nacieron durante su matrimonio con el bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied.

Portman y Millepied se conocieron durante la producción de Black Swan, película de Darren Aronofsky en la que ella interpretó a Nina Sayers y por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

La pareja se casó en 2012 y posteriormente se separó. Su divorcio quedó finalizado en 2024.