Byron Bowers, Mike Epps, Noah Jupe, Josiah Cross-Wiggins y Pruitt Taylor Vince protagonizarán junto con Natalie Portman y Moses Ingram Lady in the Lake, anunció Apple TV+ .

La serie original de Apple, será creada y dirigida por Alma Har’el, quien también será la productora ejecutiva junto a Portman.

Junto con ellos, serán parte del elenco los actores Y’Lan Noel, Mikey Madison y Brett Gelman.

Lady in the Lake es una adaptación de la novela homónima más vendida de Laura Lippman en el New York Times.