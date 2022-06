Natanael Cano advierte que ya no le dará fotos a sus fans

Natanael Cano apenas y sale de una polémica y entra a otra, y es que el cantautor no se detiene al decir lo que piensa, y ahora, anunció que ya no se tomará fotos con sus fans.

El cantante sonorense, famosos por interpretar “Amor Tumbado”, dijo a sus seguidores en redes sociales que que si lo ven en la calle no se tomará fotos con nadie, pues le quitan el poco tiempo libre que le queda después de trabajar.

“Si me vez patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, que no las doy, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez, hahah no funciona así bebés, perdón”, escribió el polémico artista.

Además, Natanael Cano agregó que los fans deben expresarle el cariño solamente en el escenario.

Por otro lado, el solista agregó que no le importaba si era cumpleaños de alguno de sus seguidores, pues él tiene mucho que hacer para mandar felicitaciones.

Después de estos comentarios, en seguida los usuarios de internet criticaron fuertemente a Cano pues varios aseguran que sal cantante sonorense se le subió la fama.