Natanael Cano convierte a Cristiano Ronaldo en inspiración para ‘CR7’

Natanael Cano encontró en una de las figuras más reconocidas del futbol mundial un nuevo personaje para llevar al terreno de los corridos tumbados.

Se trata de ‘CR7’, uno de los 15 temas que integran su reciente producción discográfica, Natanael Cano Vol. 1, lanzada esta semana.

La canción toma como punto de partida la figura de Cristiano Ronaldo para construir una historia sobre el éxito alcanzado después de superar dificultades.

A diferencia de un corrido biográfico sobre el futbolista portugués, el tema utiliza su nombre y trayectoria como una especie de comparación.

La canción habla de una persona que dejó atrás la pobreza y que ahora disfruta de una posición privilegiada, mientras enfrenta la mirada y las críticas de quienes cuestionan su ascenso.

El relato está acompañado por referencias a una vida de lujos y excesos, además de elementos relacionados con vehículos, dinero y una actitud de desconfianza hacia quienes se acercan.

En medio de esa narrativa, Cano plantea la idea de avanzar poco a poco hasta llegar a una posición en la que los resultados hablan por sí mismos.Es hacia el cierre cuando aparece con mayor claridad la conexión con Ronaldo.

El cantante utiliza el futbol como metáfora del triunfo y se identifica con el delantero mediante una referencia a sus goles, dando así sentido al título de ‘CR7’.

El tema ocupa el lugar número 12 dentro de Natanael Cano Vol. 1, álbum con el que el intérprete sonorense retoma de manera directa el sonido de los corridos tumbados que impulsó su carrera.

La producción reúne 15 canciones y también incluye colaboraciones con artistas como Gabito Ballesteros, Javier Rosas y Adriel Favela, además de nuevas versiones de temas conocidos de la música romántica.

‘CR7’ llega además en un momento en que Cano ha reafirmado su intención de continuar haciendo corridos tumbados pese a las críticas y a la discusión que existe en México alrededor de este género.