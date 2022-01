Natanael Cano hace desplante a Banda MS luego de ser abucheado

Los abucheos se intensificaron tanto, que los organizadores bajaron a la banda que acompañaba a Natanael, y comenzaron a poner los anuncios de Banda MS, ante este hecho el cantautor sonorense se mostró molesto y tiro el micrófono además de hacer una seña de desplante a la invitada de la banda sinaloense.

Una ola de videos se comenzaron a difundir en Tik Tok, Twitter y otras redes sociales, hasta que Natanael habló al respecto y se disculpó con La MS.

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean”, dijo a través de sus historias de Instagram.