Natanael Cano muestra el primer adelanto de colaboración con Gabito Ballesteros y Adriel Favela

Aunque el adelanto tiene una duración de apenas unos segundos, permitió conocer parte de la estética que tendrá el video musical, además de confirmar la participación de Gabito Ballesteros y Adriel Favela.

En la publicación, Natanael Cano confirmó que la canción será publicada el próximo 23 de julio.

El avance muestra un automóvil envuelto en llamas y el Cerro de la Campana, de Hermosillo.

Natanael Cano compartió en sus redes sociales el primer adelanto de “Pa La Maña”, junto a Gabito Ballesteros y Adriel Favela, tres de los nombres más representativos del movimiento de los corridos tumbados y la música regional mexicana actual.

Los tres artistas han colaborado anteriormente dentro del regional mexicano y ahora volverán a coincidir en una producción que ha despertado expectativa entre sus seguidores.

Hasta el momento, Natanael Cano no ha revelado la duración del sencillo ni ha dado a conocer más detalles sobre la historia que contará el videoclip.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del avance fue la presencia del Cerro de la Campana, considerado uno de los símbolos más representativos de Hermosillo.

En una de las escenas difundidas por el cantante puede observarse un automóvil incendiándose mientras, al fondo, se distingue claramente el cerro que caracteriza el paisaje urbano de la capital sonorense.

El detalle no pasó desapercibido entre los seguidores de Natanael Cano, quienes rápidamente identificaron el lugar y destacaron el guiño a su ciudad natal.

Las imágenes comenzaron a compartirse ampliamente en redes sociales, donde numerosos usuarios celebraron que el artista continúe mostrando escenarios de Sonora en sus producciones musicales.

Además del paisaje sonorense, otro elemento que sobresale en el teaser es un automóvil completamente envuelto en llamas.

La escena forma parte de la narrativa visual del videoclip y aporta una estética cinematográfica al adelanto.

Hasta ahora no se ha explicado el significado de esta secuencia ni la relación que tendrá con la historia de la canción.

Sin embargo, el breve fragmento fue suficiente para incrementar la expectativa de los seguidores sobre el estreno del video completo.

Gabito Ballesteros y Adriel Favela acompañan a Natanael Cano

La nueva canción reunirá a tres artistas que han tenido una presencia constante dentro de la música regional mexicana en los últimos años.

Gabito Ballesteros se ha consolidado como uno de los intérpretes más escuchados del género gracias a diversas colaboraciones y lanzamientos propios.

Por su parte, Adriel Favela mantiene una trayectoria reconocida como cantante y compositor, participando en proyectos con diferentes exponentes del regional mexicano.

Ahora ambos unirán sus voces con Natanael Cano en “Pa La Maña”, colaboración que comenzará a estar disponible en plataformas digitales a partir del 23 de julio.