Nawat Itsaragrisil llora tras polémica con Miss Universo México

En un intento por calmar las aguas de la polémica, Nawat Itsaragrisil ofreció una disculpa pública por el incidente con Fátima Bosch, pero desató una nueva ola de críticas.

Durante su discurso, Itsaragrisil se mostró visiblemente afectado. “Soy humano”, dijo entre sollozos. “Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión... A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”.

La escena que circula en las redes sociales, fue calificada por usuarios como un intento desesperado por limpiar su imagen tras la controversia, y acusaron al organizador de “hipocresía”.

“Lágrimas de cocodrilo”, “todo es actuación” y “ya nadie le cree”, son comentarios que se aprecian en el video que circula en todas las redes sociales.

El conflicto estalló días atrás, cuando Fátima Bosch denunció un trato inapropiado y supuestas declaraciones ofensivas por parte del presidente del certamen, de acuerdo con elimparcial.com.

Ante la ola de señalamientos, Itsaragrisil aprovechó el evento para pedir perdón: “Lo lamento mucho. Si algo de lo que dije o hice lastimó a alguien, pido perdón”.