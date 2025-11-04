Nawat Itsaragrisil ofrece disculpas públicas tras viral confrontación con Fátima Bosch en Miss Universo 2025

“Si alguien no se siente bien, si alguien siente incomodidad, si alguien se vio afectado, pido disculpas a todos”, expresó el empresario tailandés.

Durante su transmisión, Nawat Itsaragrisil no mencionó directamente a Fátima Bosch, pero reconoció que sus comentarios durante la ceremonia pudieron generar incomodidad.

La disculpa de Itsaragrisil fue transmitida en vivo a través de sus redes sociales, en un intento por calmar la polémica que ha marcado las actividades previas a la final del certamen en Bangkok.

El incidente, ocurrido durante la ceremonia de imposición de bandas el 4 de noviembre de 2025, provocó indignación internacional y llevó incluso a la salida de varias concursantes del evento en señal de apoyo a Bosch.

La controversia que envuelve a Miss Universo 2025 sumó un nuevo capítulo luego de que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Thailand y fundador de Miss Grand International (MGI), ofreciera una disculpa pública tras su confrontación con Fátima Bosch, representante de Miss Universo México.

El directivo agregó que ya había conversado y ofrecido disculpas “al resto de las chicas en el salón”, intentando cerrar el tema sin mayores explicaciones.

Además, insinuó que el conflicto pudo haber surgido por un malentendido en la comunicación de las actividades oficiales:

“Tal vez se confundieron al leer el anuncio de Miss Universe, y lo que yo quería hacer era muy complicado”, explicó.

Antes de su aparición en redes, Nawat confirmó mediante un comunicado en Facebook que sostuvo una reunión con representantes de Miss Universe México y con ejecutivos senior de la Organización Miss Universo (MUO) para discutir los hechos.

La polémica comenzó cuando se filtraron videos del evento en los que se observaba a Itsaragrisil cuestionando e increpando públicamente a Fátima Bosch frente a decenas de concursantes.

El motivo, según reportes, habría sido la ausencia de Bosch en una sesión de fotos de patrocinadores o su negativa a participar en un video promocional.

Entre los momentos más tensos del enfrentamiento, el director fue escuchado haciendo comentarios y acusaciones directas.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”, “Se te pidió que hicieras un video en la mañana y tú dijiste que no”. “¡No tienes una voz! ¡Seguridad!”

De acuerdo con testigos, Nawat llegó a insultar a la representante mexicana, supuestamente llamándola “estúp” o “cabeza hueca”. Incluso advirtió que cancelaría la participación de quienes mostraran apoyo hacia Bosch. “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntese.”

Visiblemente afectada, Fátima Bosch se levantó y abandonó la sala, no sin antes responderle: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer. Todas merecemos respeto y estoy representando a mi país.”

Varias delegadas internacionales abandonaron el lugar en un gesto de apoyo, mientras que la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig, también mostró su inconformidad y decidió retirarse del salón.

Minutos después, la cuenta oficial de Miss Universe México publicó un comunicado en el que condenó el trato recibido por Bosch:

“Lo que pasó hoy con @fatimaboschfdz en Tailandia es inaceptable. Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada o humillada.”

La Organización Miss Universo respaldó la postura mexicana y anunció que una delegación encabezada por su CEO, Mario Búcaro, viajaría a Bangkok para evaluar la situación y garantizar un ambiente profesional para todas las participantes.

No es la primera vez que Nawat Itsaragrisil enfrenta críticas por su estilo de dirección y sus declaraciones polémicas. Como fundador de Miss Grand International, ha sido conocido por sus transmisiones en vivo donde suele hablar con franqueza sobre otras organizaciones y reinas de belleza.

Pese a la tensión que se vive en Bangkok, la coronación de Miss Universo 2025 se mantiene en pie y está programada para el 21 de noviembre en el Impact Arena, uno de los recintos más grandes de Tailandia.