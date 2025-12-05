Negocia Scarlett Johansson unirse a secuela de ‘The Batman’ junto a Robert Pattinson

De concretarse su participación, la actriz daría un salto al dejar atrás definitivamente su etapa en Marvel para adentrarse en el universo de DC, encabezado por James Gunn.

Su llegada sería un fuerte impulso para una producción que ha enfrentado retrasos y cuya expectativa sigue creciendo entre los fans del universo de Gotham City.

Scarlett Johansson, conocida mundialmente por su papel como Black Widow en el UCM, se encuentra en la fase final de negociaciones para incorporarse al reparto de The Batman Parte II , según adelantó The Hollywood Reporter.

Seis años después de cerrar su ciclo en el Universo Cinematográfico de Marvel, Johansson tendría la oportunidad de volver a un entorno dominado por superhéroes, detalla milenio.com

Gotham City podría ser su nuevo escenario si se concreta su participación en la secuela que volverá a estar protagonizada por Robert Pattinson en el papel de Batman/Bruce Wayne.

La actriz, que recientemente se unió al remake de El Exorcista, rodaría primero esa producción antes de incorporarse al universo creado por Matt Reeves.

De confirmarse, su presencia sumaría un nuevo atractivo para el proyecto, especialmente tomando en cuenta que Johansson figura entre las estrellas más rentables del cine actual.

Además de su reconocido trabajo en el género, Johansson ha demostrado versatilidad acumulando proyectos de gran impacto. Este año participó en Jurassic World: Rebirth, estrenada en julio, y presentó su debut como directora con el drama íntimo Eleanor the Great, encabezado por la actriz June Squibb.

La secuela de The Batman ha atravesado una ruta complicada. Aunque Warner Bros. anunció por primera vez el proyecto en abril de 2022, el calendario se ha movido en varias ocasiones.

Inicialmente programada para octubre de 2025, la cinta fue aplazada a octubre de 2026 y luego reprogramada nuevamente para el 1 de octubre de 2027.

Pese a los ajustes, Matt Reeves continúa al frente de la dirección y del guion, que coescribe junto a Mattson Tomlin. Robert Pattinson retomará su papel en una continuación que busca replicar y superar el éxito del film de 2022, que recaudó más de 770 millones de dólares a nivel global y contó con un reparto destacado encabezado por Zoë Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis y Barry Keoghan.