Neil Patrick Harris protagoniza nueva comedia romántica

El actor, saltó a la fama por series como How I Met Your Met Your Mother o A Series of Unfortunate Events .

“Uncoupled tiene como protagonista a Michael, un hombre recién soltero sorprendido por la repentina partida de su marido después de 17 años juntos. A raíz de eso, Michael se encuentra ante una situación de tristeza y dolor, ya que dos de sus peores temores se han hecho realidad al mismo tiempo: perder a quien creía que era su alma gemela y ahora tener que navegar la vida de soltero como un hombre gay de cuarenta y tantos años en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, como se puede ver dentro del tráiler, esto no será tan difícil como él pensaba”, señala la sinopsis.

Esta nueva producción marca la unión de Darren Star y Jeffrey Richman, dos destacados creadores. La plataforma de streaming Star es la mente detrás de una larga serie de programas destacados desde la década de 1990, incluidos Sex and the City, su secuela And Just Like That, Melrose Place, Beverly Hills, y más recientemente, Emily in Paris.

Los productores ejecutivos son Tony Hernandez y Lilly Burns de la productora Jax Media, junto con Neil Patrick Harris, Star y Richman. MTV Entertainment Studios está detrás de la producción, con Andrew Fleming y Zoe Cassavetes como directores de los episodios.

Uncoupled se estrenará exclusivamente para Netflix el próximo 29 de julio de este año.