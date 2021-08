La tercera temporada de “You” ya tiene fecha de estreno: será el 15 de octubre cuando llegue a Netflix.

Protagonizada por Penn Badgley y Victoria Pedretti, en esta nueva entrega “Joe” y “Love” ya dieron un paso más en su relación, ahora están casados y cuidando de su hijo, “Henry”.

“La gente de hoy en día elige nombres raros para llamar la atención. La historia de tu madre y la obsesión de tu abuela por referirse a ti como la reencarnación de ‘Forty’ no te determinarán. No esperábamos un niño. Mentiría si dijera que la idea de un mini yo es emocionante y para nada desafiante”, dice ‘Joe’ en un video compartido por Netflix.

“Digamos que espero que hagas lo que digo, no lo que hago. Pero, por ti, puedo cambiar. Seré un hombre al que admires. Un hombre que te enorgullezca que sea tu papá. ¿Qué nombre te pondré? Uno fuerte, pero no intimidante. Clásico, pero no básico. Literario, porque crecerás en una casa llena de libros”.

“Elegir su nombre es la primera de miles de dicciones que tomaré para darte la mejor vida posible, para protegerte, para moldear en quien te convertirás. ¿Quién serás, Henry?”, culmina.

La pareja se mudará al norte California, donde el glamour de Hollywood se divide entre empresarios, influencers y estrellas de la pantalla. Joe está comprometido en su nueva vida como padre, pero teme por la impulsividad letal de Love.

Además, algo más los estabilizará, pues como lo vimos al final de ala segunda temporada, Joe encontrará atracción por una mujer que vive al lado de ellos.