Netflix le entra con todo al cine mexicano

El cine mexicano es una memoria colectiva que conecta, que cuenta quiénes somos y muestra el país desde mil miradas. Y para celebrar el Día del Cine Mexicano que se celebró el 15 de agosto pasado, Netflix anunció una nueva tanda de películas que demuestran que la plataforma apuesta fuerte por el talento nacional.

Después del éxito de Pedro Páramo, el gigante del streaming le echa el ojo a otro clásico de la literatura: ‘Aura’, la novela de 1962 del legendario Carlos Fuentes. ¿Y quién va a dirigir esta joya? Ni más ni menos que Alonso Ruizpalacios, uno de los cineastas más aclamados del momento.

Carolina Leconte, Vicepresidenta de Contenido para México en Netflix, lo dejó claro.

“Seguimos apostando por México, por nuestra cultura y por nuestra identidad”. Y a continuación está la lista de las nuevas películas que se vienen con todo.

- Contra el huracán’: Una historia de supervivencia y hermandad. Dos medio hermanos se enfrentan al devastador huracán Otis en Acapulco. Pura adrenalina con efectos visuales de locura para sentir el impacto de una tormenta categoría 5.

-‘La hora de los valientes’: Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas en una comedia inesperada. Un psicoanalista y un policía terminan en una aventura que explora la amistad y el valor de enfrentar lo impensable. Promete risas y reflexiones.

- ‘México 86’: ¿Te imaginas la audacia para que México se quedara con el Mundial de 1986? Esta película, protagonizada por Diego Luna, contará con humor negro y mucha sátira, demostrando que el ingenio mexicano puede con todo.

-‘Un hijo propio’: Un documental de la directora chilena Maite Alberdi (dos veces nominada al Óscar). Sigue la historia de Alejandra, una mujer que finge un embarazo, desatando un escándalo mediático que sacudirá al país.

Además, ya con fecha de estreno, en noviembre llega ‘Las locuras’, de Rodrigo García, que se proyectará en cines selectos y en Netflix. Con un elenco de lujo (Cassandra Ciangherotti, Ilse Salas, Natalia Solián, entre otras), la película entrelaza las historias de seis mujeres que, contra la presión, deciden ser libres.