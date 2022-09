La nueva película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades, presentó su primer tráiler.

El avance, que fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y que próximamente tendrá un estreno en el Festival Internacional de Cine de Morelia, arranca con el protagonista Silverio (Daniel Gimén,ez Cacho) caminando por los pasillos del Castillo de Chapultepec, donde también hay una banda de guerra. De fondo suena la canción “I am the Walrus” de The Beatles.