Netflix presenta sus opciones de entretenimiento para vacaciones

Llega abril y con él un pequeño receso escolar por la Semana Santa y la Semana de Pascua, sin embargo, la pandemia por coronavirus aún no ha cesado, por esta razón millones de personas estarán en casa junto a sus familias y Netflix tiene una nutrida propuesta para disfrutar estos días.

Como cada mes, la plataforma de streaming renueva su contenido, pero este en especial trae nuevos estrenos, uno de los más esperados es la segunda temporada de Luis Miguel La Serie; misma que llegará este 18 de abril, tras dos años de estrenarse.

Otro estreno esperado por los suscriptores es Héroes: Silencio y rock & roll, un documental sobre la banda Héroes del Silencio, cuyo estreno estaba anunciado para febrero, pero que se retrasó y, ahora, será el 23 de abril cuando llegue a la plataforma. Esta película documental repasará la trayectoria del exitoso grupo formado por Enrique Bunbury, Joaquín Cardiel, Pedro Andreu y Juan Valdivia.

‘Luis Miguel, La Serie’

Una segunda temporada de la historia que relata la vida de “El Sol” llegará este mes; ha trascendido que en esta entrega se hablará de una enfermedad patológica que tiene Luis Miguel y como esta afectó la vida del artista. En un nuevo tráiler se observa una escena donde el ‘Sol de México’ habla sobre este padecimiento.

Se adelantó que en estos nuevo capítulos aparecen sus relaciones sentimentales con Alicia Machado y Mariah Carey. Además también llegará su hija Michelle Salas. Otro aspecto relevante, es que se darán más detalles del misterioso paradero de su madre, Marcela Basteri.

Héroes: Silencio y rock & roll

Este es un documental de Netflix sobre la mítica Héroes del Silencio, que llegará a la plataforma el próximo 23 de abril. Durante meses se ha anunciado que en esta película se repasará la trayectoria del exitoso grupo formado por Enrique Bunbury, Cardiel, Pedro Andreu y Juan Valdivia.

El documental está dirigido por Alexis Morante, responsable de trabajos como Camarón: Flamenco y revolución o SANZ: Lo que fui es lo que soy y de dos documentales sobre Bunbury, El camino más largo y Licenciado Cantinas: the movie. Trascendió que este proyecto cuenta con material inédito del grupo.

Madame Curie

El 15 de abril llegará a la plataforma la película Madame Curie, en la que se desarrolla la historia de la joven científica polaca afincada en París, quien se queda sin recursos y sin laboratorio para continuar sus estudios, hasta que conoce a Pierre Curie, quien le ofrece su colaboración. Ambos acaban enamorándose y consiguen avanzar en sus estudios de física y química, hasta conseguir resultados extraordinarios.

Esta cinta se estrenó en 2019, bajo la dirección de Marjane Satrapi. El elenco está conformado por Rosamund Pike, Sam Riley, Anya Taylor-Joy, Aneurin Barnard, Simon Russell Beale.

La última nota

Esta cinta se estrenó en 2020 y su sinopsis dice “El esperado regreso al escenario del famoso pianista Henry Cole está amenazado por una repentina crisis de ansiedad. Decidida a escribir el gran artículo de su carrera, una joven periodista entra en escena para convencerlo de que toque por última vez”.

Trish Sie, quien es la directora de esta película, cuenta con experiencia en otros filmes musicales como Step up all in. La última nota llegará a la plataforma el 23 de abril.

La serpiente

La serpiente es una serie escrita por Richard Warlow y Toby Finlay, quienes trabajaron en la popular serie británica Ripper street.

Este drama, que está ambientado en los años 70, tiene ocho episodios de una hora aproximadamente y es una colaboración entre la BBC, quien la estrenó en enero de este año y Netflix. Su historia se centra en la dramatización del arresto de Charles Sohraj, un famoso asesino en serie, en 1976.

Polizón

Polizón es un nuevo thriller de ciencia ficción, cuya historia muestra a Michael, quien es ingeniero de la plataforma de lanzamiento de una nave que se dirige a Marte. Antes de que esta despegue, sufre un accidente que lo deja sin conocimiento y encerrado en la nave y la tripulación, formada por tres miembros, lo encuentra cuando ya han salido de la Tierra.

La historia de esta cinta se pone tensa cuando el polizón quiere volver al Planeta, pero eso es absolutamente imposible así que debe hacerse a la idea de que estará en esa nave durante 2 años. Sin embargo, ese no es el único problema, solo les queda oxígeno para tres personas.

El inocente

Esta es una serie española original de Netflix, basada en la novela del mismo nombre de Harlan Coben. El inocente es protagonizada por Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez y José Coronado, entre otros. Su estreno es el 30 de abril.

Esta es la primera temporada de El inocente y consta de ocho episodios, fue creada por Oriol Paulo, quien retrata la historia de un matrimonio que, tras superar que él mató a un hombre en el pasado, recibirá una perturbadora y sorprendente noticia que volverá a romper sus vidas.

Sombra y hueso

Sombra y hueso es una nueva serie de fantasía basada en el universo creado por las novelas de Leigh Bardugo. Se estrenará este 23 de abril.

Jessie Mei Li, Archi Renaux, Freddy Carter, Amita Suman, Kit Young y Ben Barnes lideran el reparto de esta adaptación que cuenta la historia una soldado de bajo rango, en la línea imperial rusa, que descubre que posee un poder extraordinario.

Series

Grita, te estamos filmando: Temporada 2 / 1 de abril

La serpiente / 2 de abril

Cuestión de boda o muerte | 7 de abril

¡Papá, deja de avergonzarme! | 14 de abril

The Circle: Estados Unidos: Temporada 2 / 14 de abril

Luis Miguel, La serie: Temporada 2 / 18 de abril

Cero / 21 de abril

Sombra y hueso / 23 de abril

El inocente / 30 de abril

Mascotas estrellas / 30 de abril

Películas

La fuerza de la naturaleza / 1 de abril

En la cuerda floja / 1 de abril

Una dama sobre ruedas / 1 de abril

Los hijos de la calle / 1 de abril

El mundo perdido: Parque Jurásico / 1 de abril

Atrápame si puedes / 1 de abril

La lista de Schindler / 1 de abril

Letras explícitas / 1 de abril

Patch Adams / 1 de abril

El juego / 1 de abril

Rambo III / 1 de abril

Woodlawn / 1 de abril

Mi nombre es Doris / 1 de abril

Esta chica es un desastre / 1 de abril

Locura en el paraíso / 1 de abril

Shrek / 1 de abril

Shrek 2 / 1 de abril

Hasta el cielo / 2 de abril

Corre / 2 de abril

Cowboys de Filadelfia / 2 de abril

Madame Claude / 2 de abril

La muerte de Stalin / 2 de abril

Fanático del tiempo / 4 de abril

El primer hombre en la Luna / 8 de abril

Fuerza Trueno / 9 de abril

Amor y monstruos / 14 de abril

Madame Curie / 15 de abril

Siete años en el Tíbet / 15 de abril

Arlo, el chico caimán / 16 de abril

Mi ex es un espía / 17 de abril

Te veo | 21 de abril

Dime cuando tú / 23 de abril

La última nota / 23 de abril

La apariencia de las cosas / 29 de abril

Sospecha mortal / 29 de abril

Documentales

Andes magicos: Temporada 2 / 1 de abril

Historias de armario / 1 de abril

Secretos de los grandes castillos británicos: Temporada / 1 de abril

Prejuicio cifrado / 5 de abril

Dolly Parton: A MusiCares Tribute / 7 de abril

Esto es un atraco: El mayor robo de arte del mundo / 7 de abril

Mi amor: Seis grandes historias de amor / 13 de abril

¿Por qué me mataron? / 14 de abril

La vida a color con David Attenborough / 22 de abril

Heroes: Silencio y rock & roll / 23 de abril

Guía Headspace para el buen dormir / 28 de abril