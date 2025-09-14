Netflix revela a Liam Hemsworth como el nuevo Geralt en The Witcher

Netflix presentó las primeras imágenes de Liam Hemswortdh como el nuevo Geralt de Rivia, en The Witcher.
Se trata del personaje que en las tres primeras temporadas interpretó Henry Cavill y que a partir de esta cuarta temporada estará a cargo de Hemsworth.
Netflix compartió su primer teaser tráiler, en el que confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles el 30 de octubre.
La partida de Cavill no interrumpió los planes de Netflix con respecto a la serie. La producción no solo recibirá una cuarta temporada, sino que finalizará en la quinta, tal y como informó la propia plataforma previamente.
Aunque Hemsworth ya apareció caracterizado en un primer adelanto, el nuevo tráiler lo muestra con mayor esplendor.
“Una de las cosas que siempre decimos es que no sería ‘The Witcher’ si todo acabara de forma feliz”, adelantó Lauren Schmidt Hissrich, showrunner de la serie.
“Este es el principio de un viaje de dos temporadas para que nuestra familia se una finalmente y esté junta, con fortuna, para siempre”.
La showrunner sugirió a los espectadores que estén abiertos a ser sorprendidos y a aceptar que las cosas lucen diferentes, aunque la base será la misma.
“Hemos tenido la increíble oportunidad, a mitad de la serie, de relanzarla”.
Las tres primeras temporadas de ‘The Witcher’ están disponibles en Netflix.
La cuarta temporada llegará a la plataforma el 30 de octubre, compuesta por ocho episodios que se estrenarán de golpe, siguiendo la fórmula habitual de Netflix.
En ella el espectador verá cómo, tras los sucesos de la tercera temporada que cambiaron el destino del Continente, Geralt, Yennefer y Ciri toman caminos separados a causa de la guerra. No obstante, en su viaje se cruzarán con nuevos aliados que los conducirán, tarde o temprano, a reencontrarse.