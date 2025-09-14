Netflix revela a Liam Hemsworth como el nuevo Geralt en The Witcher

Netflix presentó las primeras imágenes de Liam Hemswortdh como el nuevo Geralt de Rivia, en The Witcher.

Se trata del personaje que en las tres primeras temporadas interpretó Henry Cavill y que a partir de esta cuarta temporada estará a cargo de Hemsworth.

Netflix compartió su primer teaser tráiler, en el que confirmó que los nuevos episodios estarán disponibles el 30 de octubre.

La partida de Cavill no interrumpió los planes de Netflix con respecto a la serie. La producción no solo recibirá una cuarta temporada, sino que finalizará en la quinta, tal y como informó la propia plataforma previamente.