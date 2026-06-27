Netflix revela el primer tráiler del remake de One Piece animado por Wit Studio

Netflix lanzó el primer tráiler oficial de THE ONE PIECE, una nueva adaptación animada basada en la obra de Eiichiro Oda. El proyecto busca presentar una versión renovada del anime, con una propuesta visual distinta y una narrativa que regresa al origen de la historia.

Lejos de tratarse de una continuación del anime actual, esta producción funcionará como un remake completo. Su objetivo es reintroducir la historia de Monkey D. Luffy y los Piratas de Sombrero de Paja tanto para nuevas audiencias como para seguidores antiguos.

El primer avance ofrece un recorrido por los momentos que dieron origen a la gran aventura pirata. El tráiler abre con la ejecución de Gol D. Roger, conocido como el Rey de los Piratas, cuya última declaración marcó el inicio de la búsqueda del tesoro más importante del mundo, señala elimparcial.com.